Эксперты прокомментировали открытие счетов пенсионерам Гагаузии

Счета буут открыты в одном из российских банков.

РФ окажет помочь Гагаузии, открыв для пенсионеров и бюджетников автономии счета в одном из российских банков. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", возможностями, которые финансовым структурам дает глобальная сеть, страна пользуется лучше, чем кто-либо мог себе представить это лет 10 и более назад.

Также телеграмеры уверены, что Кишинев своим решением заблокировать выплаты пенсионерам в Гагаузии может обеспечить себе потерю еще одной части страны, вслед за ПМР.

Если власти автономии будут вынуждены заняться финансовой инфраструктурой, то до суверенитета - рукой подать. Собственная финансовая и налоговая система, как известно, один из его определяющих признаков. Telegram-канал "Мейстер"

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