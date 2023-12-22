Эксперты прокомментировали открытие счетов пенсионерам Гагаузии

РФ окажет помочь Гагаузии, открыв для пенсионеров и бюджетников автономии счета в одном из российских банков. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", возможностями, которые финансовым структурам дает глобальная сеть, страна пользуется лучше, чем кто-либо мог себе представить это лет 10 и более назад.
Также телеграмеры уверены, что Кишинев своим решением заблокировать выплаты пенсионерам в Гагаузии может обеспечить себе потерю еще одной части страны, вслед за ПМР.
Если власти автономии будут вынуждены заняться финансовой инфраструктурой, то до суверенитета - рукой подать. Собственная финансовая и налоговая система, как известно, один из его определяющих признаков.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: Unsplash
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