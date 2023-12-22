Эксперты прокомментировали итоги работы OZON за 2023 год

Как уточнили авторы поста, это важные и заметные показатели для экономики страны, однако самое главное – возможности, которые возникают благодаря маркетплейсу в провинциальных городах.

Компания OZON демонстрирует высокие темпы роста по итогам 2023 года: почти 1 млрд доставленных заказов за прошлый год, почти 1,5 млн человек, которые зарабатывают на платформе как продавцы, ПВЗшники, самозанятые и многие другие. Компания инвестировала свыше 200 млрд рублей в свою инфраструктуру в регионах, пишет Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на пресс-служу компании.

Как уточнили авторы поста, это важные и заметные показатели для экономики страны, однако самое главное – возможности, которые возникают благодаря маркетплейсу в провинциальных городах. Жители небольших населенных пунктов, как правило, имеют доступ к одному-двум-трем магазинам с ограниченным ассортиментом.

С появлением пунктов выдачи Ozon картина сразу и радикально меняется, поскольку у граждан появляется доступ к 370 млн товаров от 450 тыс. продавцов, каждый из которых конкурирует за внимание покупателя, вне зависимости от того, как далеко этот покупатель находится. И это разительно и в лучшую сторону меняет жизнь граждан со всех, даже самых отдаленных, краев нашей необъятной страны.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до Пулково.

Фото: ozon.ru