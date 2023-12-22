Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до Пулково: мнение экспертов

Кроме того, город получит из федерального бюджета 90 млрд рублей на реализацию 2-4 этапов проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос обеспечения транспортной связи Петербурга с аэропортом Пулково, в том числе через продление линий метрополитена. Кроме того, город получит из федерального бюджета 90 млрд рублей на реализацию 2-4 этапов проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). На новость обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Как уточнили телеграмеры, подобные крупные инфраструктурные проекты реализуют по всей стране: спустя десятилетия разговоров начали строить метро в Красноярске; трассу М-12 протянули от Москвы до Казани и намерены вести дальше до Тюмени; вновь актуализирован президентом вопрос строительства моста на Сахалин. И это лишь часть всех заявленных или уже реализуемых инициатив. Все это является индикатором платежеспособности бюджета, уверены эксперты.

И, одновременно, часть стратегии страны, где деньги не оседают в кубышке, хотя подушка безопасности и имеется, но идут в развитие инфраструктуры, разгоняя экономику. Причем не только сейчас, за счёт стройки, но и в долгосрочной перспективе – через использование новых объектов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали вторжение эквадорских силовиков в посольство Мексики.

Фото: Piter.TV