Эксперты прокомментировали вторжение эквадорских силовиков в посольство Мексики

Многие полагают, что атака Израиля на консульство в Дамаске послужила дурным примером для Эквадора.

Вторжение эквадорских силовиков в посольство Мексики, где скрывался бывший вице-президент страны Хорхе Глас, привели к дискуссии о деградации международных соглашений о дипломатической неприкосновенности. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", многие полагают, что атака Израиля на консульство в Дамаске послужила дурным примером для Эквадора.

Авторы поста отметили, что прецедент в Дамаске напоминает ситуацию с США, когда американцы в 1989 году вторглись в Панаму. При этом, в посольство Ватикана, где скрывался неугодный им президент Мануэль Норьега, они не зашли.

Однако это были цветочки, ягодки были потом - уже в 1999 году США якобы случайно сбросили на посольство КНР в Сербии высокоточную бомбу. И это легко сошло им с рук. Подобные возмутительные прецеденты, так же, как и практика вторжения США в другие страны, и стали причиной деградации существующей системы международных отношений. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: AP Photo / David Bustillos