Почти 19,5 тыс. случаев телефонного мошенничества зафиксировали в Петербурге и Ленобласти

В суды направлено около 3 тыс. уголовных дел.

В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области правоохранительные органы зарегистрировали 19417 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. При этом отмечается позитивная динамика: по сравнению с 2025 годом общее количество таких эпизодов сократилось на 28%.

Как сообщил начальник 2‑го отдела Контрольно‑методического управления ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Антон Горшков на пресс‑конференции в "Интерфаксе", меняется структура преступлений — всё чаще злоумышленники привлекают к схеме курьеров. Число подобных случаев выросло на 30,8% и достигло 4 тыс. эпизодов.

Правоохранители активно работают над раскрытием таких преступлений. В суды направлено порядка 3 тыс. уголовных дел. Особенно заметный рост наблюдается в Ленинградской области — туда передано 90 дел, связанных с участием курьеров. Это на 193% больше показателей прошлых периодов.

Ранее мы сообщали, что ущерб от телефонных мошенников в Петербурге снизился на 20%.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)