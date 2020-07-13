Видео: Сильная турбулентность заставила пассажиров кричать от страха

Данный инцидент произошел на рейсе из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир.

Пассажиров рейса из Эр-Рияда в Кашмир сильная турбулентность ввела в ужас.

Самолет индийской авиакомпании INDIGO совершал рейс из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир. Когда самолет находился высоко в небе, он попал в зону турбулентности. Тряска самолета с двумя резкими скачками по высоте происходила всего 2 минуты, но этого хватило, чтобы пассажиры испытали страх и ужас.

Один из пассажиров снял на видео, что происходило в самолете во время тряски. Более пожилые люди молились, а женщины кричали в ужасе и рыдали. Все это время бортпроводницы тщетно пытались успокоить пассажиров. Рейс закончился благополучно.

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Видео: YouTube/Crystala Tan vlogs