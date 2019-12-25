В Индии новорожденная девочка заплакала на своих похоронах

Медсестра признала родившуюся ночью девочку мертвой.

В Индии на похоронах заплакала новорожденная.

Издание Times of India. сообщает о печальном случае в индийском городе Гогунда, штат Раджастан. Ночью 9 июля в больнице родилась малышка, и акушерка, не услышав крика младенца, признала ее мертвой. Младенца положили в пакет и отдали родителям для захоронения.

Когда отец малышки с родственником копали могилу, малышка заплакала. Обрадованные родители в срочном порядке доставили "ожившую" девочку в больницу. Состояние младенца было критическим и новорожденную решено было доставить в окружную больницу.

Пока ждали "скорую", которая ехала 1,5 часа, состояние новорожденной ухудшилось, и она скончалась. Родители и родственники девочки обвиняют сотрудников медцентра в халатности. Медики же отрицают свою вину, указывая на то, что родители забрали малышку без их ведома.

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Фото:pixabay.com