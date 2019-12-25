В Омске мужчина забил насмерть железной трубой беременную подругу

После убийства мужчина поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

В Омске задержан подозреваемый в жестоком убийстве 33-летней беременной женщины.

Региональные следственные органы СКР по Тульской области сообщили о задержании по горячим следам подозреваемого в жестоком убийстве беременной 33-летней жительницы Омска. Им оказался 35-летний знакомый женщины, который последнее время жил в Москве. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой мужчина начал бить женщину на 8 месяце беременности железной трубой по голове.

Когда подозреваемый понял, что женщина мертва, он облил горючей жидкостью тело знакомой и диван, а затем поджег и скрылся. Соседи, увидев пожар, вызвали спасателей, которые и обнаружили тело убитой. Практически сразу было установлено, что женщина была убита, а к 10 утра уже был найден и подозреваемый в убийстве.

На данный момент мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье "убийство". Расследование уголовного дела продолжается.

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