В Улан-Удэ пьяный отец пытался убить 2-летнего сына из-за плача

Мужчина швырнул малыша об тумбочку.

В Бурятии мужчина в пьяном угаре едва не убил собственного сынишку из-за плача.

Данное происшествие произошло еще 10 июля, но подробности появились только сейчас. Как стало известно, в вечернее время 10 июля в больницу поступил 2-летний мальчик со множественными травмами головы. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". По подозрению в покушении на жизнь ребенка задержан его 33-летний отец.

Как удалось установить, в тот день мужчина, находясь дома с сожительницей и их общим сыном, весь день распивал спиртные напитки. Когда мать мальчика задремала на диване, отец впал в ярость из-за плача сына. Схватил малыша за одежду и со всей силы швырнул в сторону тумбочки. Малыш ударился головой, при этом разбилась стеклянная дверка тумбочки.

На крики ребенка и шум проснулась женщина и стала защищать ребенка от пьяного агрессивного мужчины. Кое-как ей удалось утихомирить сожителя и обработать раны малышу. После того, как мужчина уснул, женщина, опасаясь его разбудить, спустилась по балкону со второго этажа и от соседей вызвала скорую помощь.

Сейчас мужчина арестован, и ему предъявлено обвинение.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятия