Стало известно, кто убил пропавшую 8-летнюю девочку на Сахалине

Тело девочки нашли в лесном массиве с признаками насильственной смерти.

На Сахалине установлены подозреваемые в жестоком убийстве 8-летней девочки.

Ранее Piter.TV рассказывал о поисках 8-летней школьницы, которая ушла из дома в районе обеда 6 июля и пропала. Одна из камер наблюдения в пл./р Ново-Александровск, где жила девочка, зафиксировала пропавшую. Ребенок шел по тротуару один в хорошем настроении. Затем следы девочки потерялись.

Девочку искали 4 дня. В поисках ребенка принимали участие сотрудники СК, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители. 11 июля пришли печальные известия, девочку нашли в лесополосе со следами насильственной смерти. А вскоре были задержаны и подозреваемые в жестоком убийстве ребенка.

Ими оказалась супружеская пара лиц без определенного места жительства. Это 31-летняя женщина и 45-летний мужчина, ранее судимый. Женщине предъявлено обвинение по статье "похищение человека". Мужчина обвиняется по статьям "убийство", "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера". Семейная пара заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Фото: СУ СК РФ по Сахалинской области