На Сахалине третьи сутки ищут пропавшую 8-летнюю девочку

Ребенок ушел из дома около 13 часов 6 июля и пропал.

На Сахалине продолжаются поиски 8-летней девочки.

Региональные следственные органы СКР по САзалинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "убийство малолетнего" по факту безсвестного нахождения 8-летней девочки. Ребенок ушел из дома в районе обеда 6 июля и пропал. Одна из камер наблюдения в в пл./р Ново-Александровск, где жила девочка, зафиксировала пропавшую.

Девочка была одета в ярко синие шорты, белую футболку с надписью. На видео видно, что маленькая школьница идет вдоль автодороги по тротуару одна. Заметно, что ребенок в хорошем настроении. Следственные органы просят помощи у очевидцев, а также у автовладельцев с камерами видеофиксицации.

следственные органы просят водителей автомобилей, находившихся в период с 13 часов 00 минут до 00 часов 00 минут 06 июля 2020 года на территории планировочных районов Луговое, Ново-Александровск, г. Долинск, а также на автодороге сообщением "Южно-Сахалинск – Долинск", и располагающих записями с видеорегистраторов, просмотреть записи на предмет наличия на них девочек без сопровождения родителей СУ СК РФ по Сахалинской области

В поисках ребенка принимают участие сотрудники СК, МВД, МЧС, волонтеры и местные жители.

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Фото: СУ СК РФ по Сахалинский области