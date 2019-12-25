На Алтае утонули трое детей, находящихся в семье под опекой

Тело 8-летней девочки до сих пор не найдено.

На Алтае следователи выясняют обстоятельства гибели на воде трех несовершеннолетних детей.

Следователи СКР по Алтайскому краю сообщили, что по факту гибели 3 несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По версии следствия вечером 7 июля 4 детей, которые жили в семье под опекой, пошли купаться на реку Алей в городе Рубцовске.

В один из моментов трое детей ушли под воду. Это девочки 8 и 10 лет, и мальчик 16 лет. Тела старших детей найдены на дне реки, тело утонувшей 8-летней девочки ищут. Следствие изучает все обстоятельства трагедии. Уточняются, что дети пошли на реку без сопровождения взрослых.

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