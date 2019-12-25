В Новосибирске погибли отец и два брата при спасении тонущей 12-летней девочки

Утонувшим братьям было 22 года и 14 лет.

В Новосибирске на Оби утонули 50-летний мужчина, 22-летний парень и 14-летний подросток.

Сообщается, что семья из 7 человек отдыхали на реке Обь в месте неорганизованного отдыха людей у воды, где выставлены знаки "Купаться запрещено". В какой-то момент начала тонуть 12-летняя девочка. Спасать ребенка бросились 50-летний отец и два брата 22 и 14 лет. Девочку спасли, но сами утонули.

Тела мужчин были найдены сразу, тело утонувшего подростка нашли позднее. Следственные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

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