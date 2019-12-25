Под Волгоградом семья из Екатеринбурга разбилась в ДТП с грузовиком

Мужчина погиб на месте ДТП, женщина и двое детей с травмами в больнице.

В Камышинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки и двух грузовиков.

ДТП произошло накануне, 7 июля, на автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград со стороны Саратова на 495 километре. Сообщается, что семья из Екатеринбурга ехала на отдых. 54-летний мужчина, вероятно, уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с двумя грузовиками.

Водитель погиб на месте ДТП. 54-летняя женщина и две девочки 8 и 14 лет с травмами доставлены в больницу. Дети в тяжелом состоянии. Состояние женщины оценивается медиками как средней тяжести. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: Инцидент | Свердловская область