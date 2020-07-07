Разорвало пополам: В сети опубликовано видео смертельного ДТП на автостоянке в Новокузнецке

В аварии погибла 22-летняя пассажирка иномарки.

В сети опубликовано видео с моментом смертельной аварии на стоянке ТЦ в центре Новокузнецка, в которой погибла 22-летняя девушка.

ДТП произошло накануне днем, 6 июля, на парковке торгового центра в Новокузнецке. 20-летний водитель автомобиля Toyota Mark II на огромной скорости не справился с управлением, налетел на бордюр, а затем боком авто влетело в опору освещения. Сила удара была настолько сильна, что автомобиль разорвало пополам, а части иномарки влетели в 3 припаркованных автомобиля.

Водитель в ДТП выжил, а вот его пассажирка, девушка 22 лет, погибла на месте ДТП. Как удалось установить, данный водитель с начала года 9 раз привлекался за нарушения ПДД, в том числе 4 раза за превышение скорости.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Сегодня ранее: В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли 3 молодых девушки на иномарке​​​​​​​. Иномарка врезалась в стоящий грузовик.

Видео и фото: ВК, Открытый город, Инцидент Кузбасс