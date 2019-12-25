В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погибли 3 молодых девушки на иномарке

Погибшие девушка-водитель и ее пассажирки в возрасте 19-20 лет.

В ночь на вторник, 7 июля, в Павлове Нижегородской области в ДТП погибли 3 девушки.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области сообщает о ДТП с грузовиком "Вольво" и легковой иномаркой "Хонда", в котором погибли 3 девушки. По предварительным данным иномарка врезалась на полном ходу в стоящий грузовик.

В результате этой аварии погибла девушка водитель и 2 её пассажирки. Им было по 19-20 лет.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее:В Курганской области нашли тела пропавших 3 мальчиков

Фото:ЭКИПАЖ. ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ​​​​​​​