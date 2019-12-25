В Курганской области нашли тела пропавших 3 мальчиков

Тела детей нашли на дне реки Исеть.

В Курганской области нашли тела 3 детей, которые пропали накануне, 6 июля.

В ночь на 6 июля поступило сообщение о пропаже 3 друзей 13, 14 и 15 лет в Шатровском районе Курганской области, сообщают региональные следственные органы СКР. Одежду детей нашли на берегу реки Исеть в 1,5 километрах от населенного пункта Ключи.

В результате поисковой операции тела детей были найдены в реке. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. В рамках расследования уголовного дела проводится целый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего с детьми, также следствием будут выясняться причины и условия, способствовавшие трагедии.

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