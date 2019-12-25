В Крыму за сутки утонули 4 человека

С начала года в Республике Крым утонули 17 человек.

За минувшие сутки в Крыму утонули сразу 4 человека.

"Крымское информационное агентство" со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова сообщает, что в регионе за воскресенье утонули 4 человека. Первый случай произошел в Алуште. Спасатели извлекли тело утонувшего мужчина из-под причала. На вид мужчине 50-60 лет. Личность погибшего устанавливается.

Второй случай произошел во второй половине дня в с. Дмитрово (Симферопольский район), купаясь во внутреннем водоеме, мужчина не смог самостоятельно выбраться из воды. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело на глубине 2,5 метра в 12 метрах от берега.

Вечером в пгт. Николаевка (Симферопольский район) на пляже "Савито" в воде спасатели пляжа обнаружили и извлекли на берег тело. И еще чуть позднее утонул человек в с.Морское (возле Судака). По всем случаям проводятся следственные действия.

Уточняется, что с начала года в Крыму утонули 17 человек, 2 человек спасатели смогли спасти.

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