Под Волгоградом девочка погибла от удара током в фонтане

Девочка уронила в фонтан кепку и полезла ее доставать.

В Волгоградской области 9-летняя девочка погибла в фонтане.

Трагедия произошла в ст. Березовская Даниловского района Волгоградской области накануне вечером, 5 июля, около 17 часов. Две школьницы гуляли в центре станицы без присмотра взрослых. Девятилетняя девочка уронила во время игры кепку в фонтан, и чтобы ее достать встала ногами на дно фонтанчика. Ребенка начало бить током.

Подруга пыталась спасти девочку, но не справилась своими силами. Взрослые, оказавшиеся поблизости, вытащили ребенка из фонтана, но спасти ее не удалось. От полученной электротравмы ребенок скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Известно, что фонтан в станице был установлен в 2018 году. Вероятно, причиной трагедии стала неисправность в электрооборудовании фонтана. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к гибели ребенка.

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Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области