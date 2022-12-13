Пропавших сестер 2 и 4 лет в Кемеровской области нашли живыми на трассе

Очевидцы показали на видео момент нахождения детей.

На территории Кемеровской области найдены пропавшие девочки двух и четырех лет. Местные жители сообщили, что сестры живы и здоровы. Они находились в трех километрах от населенного пункта Ленинский, на трассе. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины пропажи детей. Известно, что вечером 18 мая 2023 года в поселке Ленинский пропали две девочки. Они самостоятельно ушли с детской площадки, после чего их никто не видел. Родители не обратили внимание на исчезновение малышек, так как решили, что те ушли к кому-то ночевать домой. Тетя сестер, которая приехала в гости. Она отправила 12-летнего брата девочек на их поиски. В полицию родственники решили обратиться только 19 числа. Очевидцы заметили, что родители пропавших детей часто выпивают, но родительских прав их не лишали. Ведется уголовное дело.

Напомним, что девочек искали более 600 местных жителей и 70 добровольцев, которые приехали на помощь из таких городов как Новосибирск, Томск, Москва и Алтайского края. Волонтеры проверили 298 километров.

В детской поликлинике во Фрунзенском районе заработает бассейн в сентябре.

Фото и видео: Telegram / SHOT