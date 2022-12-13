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В детской поликлинике во Фрунзенском районе заработает бассейн в сентябре
Сегодня, 19:15
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В детской поликлинике во Фрунзенском районе заработает бассейн в сентябре

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Бассейном пользовались семьи с детьми, особенно те, где воспитываются дети-инвалиды.

В детской поликлинике № 41 поликлиники № 44 капитально отремонтируют бассейн. Работы закончат в сентябре. Об это 17 мая рассказали в пресс-службе Смольного. 

По словам жительницы Фрунзенского района, обратившейся к главе города, некоторое время назад бассейн в поликлинике закрыли "по техническим причинам". Бассейном пользовались семьи с детьми, особенно те, где воспитываются дети-инвалиды.

Беглов поручил главе района Константину Серову завершить капремонт в сентябре.

Ранее в начале мая петербургские инвесторы сдали в эксплуатацию два детских сада. Это сад на намывных территориях и в Приморском районе Петербурга.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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