В детской поликлинике во Фрунзенском районе заработает бассейн в сентябре

В детской поликлинике № 41 поликлиники № 44 капитально отремонтируют бассейн. Работы закончат в сентябре. Об это 17 мая рассказали в пресс-службе Смольного.
По словам жительницы Фрунзенского района, обратившейся к главе города, некоторое время назад бассейн в поликлинике закрыли "по техническим причинам". Бассейном пользовались семьи с детьми, особенно те, где воспитываются дети-инвалиды.
Беглов поручил главе района Константину Серову завершить капремонт в сентябре.
Ранее в начале мая петербургские инвесторы сдали в эксплуатацию два детских сада. Это сад на намывных территориях и в Приморском районе Петербурга.
Фото: piter.tv
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