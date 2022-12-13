В начале мая петербургские инвесторы сдали в эксплуатацию два детских сада

Это сад на намывных территориях и в Приморском районе Петербурга.

В Петербурге в начале мая инвесторы ввели в эксплуатацию два детских сада. "Морская Строительная Компания" (группа компаний "Лидер Групп") ввела в эксплуатацию новый детский сад на намывных территориях Васильевского острова. "Специализированный застройщик "ГринХаус" завершил строительство дома со встроенно-пристроенным детским садом. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сад на намывных территориях находится на Невской губе, участок 30, квартал 27, корпус 4. Встроенно-пристроенное учреждение находится в составе ЖК "Гавань Капитанов" и рассчитано на 140 мест для детей от 1 года до 7 лет. В ДОУ есть бассейн размером 6,5х4 метра, спортивный и музыкальные залы, кабинеты для занятий с логопедом, процедурная и медкабинет. Новое дошкольное учреждение будет передано Петербургу на безвозмездной основе. Открытие запланировано на осень 2023 года.

"Специализированный застройщик "ГринХаус" завершил строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенным детским садом на 75 мест в ЖК "Белый остров". Данный объект находится на Белоостровской улице, дом 7, строение 1.

Фото: портал "Строительный Петербург"