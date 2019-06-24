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В Нижегородской области выявили 14 нелегальных мигрантов

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По решению суда всем нарушителям назначены штрафы.

В Нижегородской области выявили 14 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным следствия, нелегалы были выявлены в ходе проверки лесоперерабатывающего предприятия в Семёновском городском округе. В отношении задержанных составили административные протоколы. По решению суда всем нарушителям назначены штрафы. Кроме того, шестеро нелегалов шестеро подлежат административному выдворению за пределы страны. В действиях руководства предприятия усматриваются признаки преступления по ст. 322.1 УК РФ.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали мужчину, избившего пассажира метро.

Видео: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Теги: мчс россии, нелегальные мигранты, нижегородская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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