Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В Москве задержали мужчину, избившего пассажира метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, инцидент произошел на станции "Парк Культуры". Между двумя мужчинами случился конфликт после того, как один задел другого во время спуска по эскалатору. В ходе потасовки 27-летний житель столицы нанес оппоненту несколько ударов, после чего скрылся.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Злоумышленника задержали полицейские на станции "Новослободская". Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что задержаны работники коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА