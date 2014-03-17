Задержаны работники коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью

Ирина Волк рассказала о схеме, которую аферисты применили к жительнице Московской области.

Российские правоохранительные органы в Москве задержали руководителя отдела взысканий и троих сотрудников коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Потерпевшая объяснила, что малознакомый мужчина под предлогом освобождения от долговых обязательств предложил ей подписать с третьим лицом договор купли-продажи дома и земельного участка в Одинцовском районе Подмосковья.

Для заключения сделки покупатель взял ипотечный кредит на сумму более 10 миллионов рублей. Эти денежные средства были перечислены на счет потерпевшей, а та, в свою очередь, передала их посреднику. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже женщина выяснила, что сделка является частью криминального плана, разработанного коллекторами. Для сохранения ее недвижимости они заставляли женщину выплачивать кредит. Сначала обманутая гражданка совершала ежемесячные платежи на указанные подозреваемыми банковские счета. Когда денежные средства закончились, то участники группы, оказывая психическое и физическое давление на женщину и ее родственников, вынудили тех освободить дом. Оперативники задержали четверых подозреваемых, вклюяая двоих предплоагаемых организаторов незаконной схемы. Во время обысков в офисезлоумышленников, расположенном в Семеновском переулке, а также по адресам проживания задержанных, полицейскими обнаружены черновые записи, документы, компьютерная техника, мобильные устройства. В отношении фигурантов ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас подозреваемые отправлкены под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа