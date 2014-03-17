В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали

Исполнитель преступления действовал по поступившей задаче от иностранного куратора.

Российские силовые органы рассказали о том, что возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя из Соликамска Пермского края. Мужчина обвиняется в поджоге двух базовых станций сотовой связи. В пресс-службе регионального управления ФСБ РФ уточнили, что свою противоправную деятельность злоумышленник снимал на камеру мобильного устройства. Сейчас он является фигурантом расследования по статье 205 УК РФ за террористический акт.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении жителя Соликамска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт). пресс-служба УФСБ РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что гражданин действовал по указанию иностранного куратора, предположительно, возможно, причастного к украинским спецслужбам. В результате исполнитель совершил поджог двух базовых станций сотовой связи в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности местных органов власти в регионе.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости