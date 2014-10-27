Подросток в Нефтеюганске устроил серию поджогов автомобилей, послушав телефонных мошенников

Мальчик поверил нескольким аферистам, которые забрали деньги его матери и заставили пойти на преступление.

В Нефтеюганске 16-летний подросток устроил серию поджогов автомобилей, послушав телефонных мошенников. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре. В настоящее время школьнику грозит уголовное преследование. Ранее в полицию поступили четыре сообщения о возгорании транспортных средств в различных микрорайонах города. Три иномарки получили значительные повреждения. Владельцу четвертой машины удалось спасти ее от пламени. Осмотр мест происшествий оперативниками и изъятые вещественные доказательства указывали на умышленные поджоги.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался девятиклассник из Нефтеюганска. Когда злоумышленника задержали, он рассказал, что поджог автомобилей совершил в соответствии с полученными по телефону указаниями. пресс-служба МВД РФ

Известно, что с местным юношей связалась неизвестная, которая представилась заведующей его школы,. Женщина попросила прислать фотографию гражданского паспорта. Затем в мессенджере молодому человеку поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Звонивший заверил подростка, что из-за взлома аккаунта на Едином портале государственных и муниципальных услуг необходимо перевести денежные средства на "безопасный счет". Мальчик поверил словам незнакомца, после чего перевел 200 тысяч рублей с банковского счета своей матери. Далее ему сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, поэтому его маму и сестру могут арестовать. Чтобы избежать таких последствий, подростку необходимо следовать дальнейшим указаниям. В результате шольнику поступило задание о поиске автомобилей с патриотической символикой, которые необходимо поджечь. Мошенники убедили несовершеннолетнего в том, что после выполнения данного поручения родные останутся на свободе.

Парень приобрел в одном из магазинов города легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею транспортные средства и поджег зажигалкой. Две машины удалось потушить неравнодушным гражданам до приезда пожарных. Никто не пострадал. пресс-служба МВД РФ

Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Одна из санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа