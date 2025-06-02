В Ингушетии закрыли криптоферму, которая приводила к перегрузкам в энергосетях и аварийным отключениям

Российские правоохранительные органы на территории Ингушетии пресекли незаконную деятельность криптофермы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через социальные сети. Она пояснила, что операция реализована совместно с силами регионального управления ФСБ РФ при участии специалистов от местной энергосетевой компании. Согласно предварительным данным, 38-летний житель организовал масштабное хищение электрической энергии для того, чтобы обеспечивать работу оборудования по добыче криптовалюты. В результате криминальной деятельности злоумышленника был причинен материальныйущерб на сумму, превышающую четыре миллиона рублей.
Незаконная криптоферма в Ингушетии приводила к перегрузкам в энергосетях и частым аварийным отключениям электричества у местных жителей.
Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ
В заброшенного домовладении оперативники нашли 264 устройства для майнинга криптовалют. В настоящее время это специализированное оборудование изъято. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ.
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Фото и видео: МВД медиа
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