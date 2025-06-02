В Ингушетии закрыли криптоферму, которая приводила к перегрузкам в энергосетях и аварийным отключениям

В заброшенном домовладении полицейские и силовики нашли оборудование для майнинга криптовалюты.

Российские правоохранительные органы на территории Ингушетии пресекли незаконную деятельность криптофермы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через социальные сети. Она пояснила, что операция реализована совместно с силами регионального управления ФСБ РФ при участии специалистов от местной энергосетевой компании. Согласно предварительным данным, 38-летний житель организовал масштабное хищение электрической энергии для того, чтобы обеспечивать работу оборудования по добыче криптовалюты. В результате криминальной деятельности злоумышленника был причинен материальныйущерб на сумму, превышающую четыре миллиона рублей.

Незаконная криптоферма в Ингушетии приводила к перегрузкам в энергосетях и частым аварийным отключениям электричества у местных жителей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В заброшенного домовладении оперативники нашли 264 устройства для майнинга криптовалют. В настоящее время это специализированное оборудование изъято. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа