В Нижнем Новгороде пресечена незаконная игорная деятельность, к которой были причастны 14 человек

Полиция изъяла у подозреваемых порядка 140 тысяч рублей и специальное оборудование.

В Нижнем Новгороде российскими правоохранительными органами пресечена незаконная игорная деятельность, к которой были причастны 14 местных жителей. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что операция проводилась при участии УФСБ России, Следственного комитета и силовой поддержке Росгвардии. В азартные игры посетители могли сыграть в двух помещениях, расположенных по адресам на улицах Рождественской и Октябрьской Революции. Криминальный бизнес процветал в период с марта 2024 года по май текущего.

Изъято 16 игровых аппаратов, 10 системных блоков, 16 мобильных телефонов, карты и фишки, а также три игровых стола, в том числе для игры в рулетку. пресс-служба МВД РФ

В ходе обысков оперативники также изъяли у злоумышленников черновые записи и наличные денежные средства в общей сумме в 140 тысяч рублей. В отношении подозреваемых следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Всем фигурантам расследования предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Шестеро подозреваемых отправлены под стражу, еще двое остаются под домашним арестом. Оставшимся шести членам незаконной деятельности выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Двое жителей Бурятии обвиняются в незаконной рубке сосен на 1,3 млн рублей на участке защитных лесов.

Фото и видео: МВД Медиа