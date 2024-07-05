Мужчины знали о том, что совершают преступление, направленное против экосистемы Байкала.

Двое жителей Бурятии обвиняются в незаконной рубке сосен на 1,3 млн рублей на участке защитных лесов. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Полицейские отметили, что в начале 2025 года злоумышленники спилили шесть сосен, расположенных на территории защищенной зоне Кабанского лесничества. Сообщники своими действиями нанесли ущерб для крупкой экосистемы Центральной экологической зоны Байкала. В результате материальный ущерб лесного фонда превысил сумму в 1,3 миллиона рублей.

Фигуранты расследования задержаныоперативниками на месте нелегальной рубки деревьев. пресс-слжба МВД РФ по региону

У подозреваемых изъяты трактор, прицеп, автомобиль УАЗ, бензопила и ленточная пилорама, более 35 кубометров незаконно заготовленной древесины. В настоящее время криминальным подельникам предъявлено обвинение в совершении преступления.

Суд аннулировал водительское удостоверение жителя Волосовского района, полученное за взятку.

Фото и видео: МВД Медиа