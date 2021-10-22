ДТП с 10-летним мальчиком и "Камазом" попало на видео

Школьник самостоятельно добирается от дома до школы на двух видах транспорта.

Piter.TV получил видео с момента ДТП в Невском районе с участием 10-летнего мальчика и "Камаза". Авария произошла 20-го октября.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, грузовик поворачивал с проспекта Обуховской Обороны на улицу Чернова, когда ребенок попал под колеса. Пешеход переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора. Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Полицейские установили, что школа мальчика находится далеко от его дома. Каждый день он преодолевает большой маршрут и вынужден пользоваться двумя видами транспорта. В МВД посоветовали родителям в подобных ситуациях несколько раз вместе с детьми проходить маршрут от дома до школы, чтобы понимать интенсивность движения.

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой на Петергофском шоссе. Один человек погиб.

Видео: Piter.TV