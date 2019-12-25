По словам главы компании, бренд ожидает снижения собственных продаж примерно на 20%.

Компания "КамАЗ" планирует достичь доли в 33% на рынке тяжелых грузовиков по итогам 2025 года. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Когогин в интервью корпоративной газете "Вести Камаза".

По его словам, бренд ожидает снижения собственных продаж примерно на 20% по итогам нынешнего года. Когогин отметил, что к декабрю 2025-го доля "КамАЗа" достигла 32%, но есть возможность увеличить показатель еще на процент. Глава компании уточнил, что доля растет за счет поколения К5. Речь идет о магистральных тягачах, тяжелых самосвалах и спецтехнике.

Когогин добавил, что классические грузовики К3 остаются стабильной базой. По словам гендиректора, они нужны для ЖКХ и сельского хозяйства. Он также сделал прогноз, что в нынешнем году российский рынок грузовиков снизится более чем на 50%, а реализация иностранных машин сократится на 60-70%.

Фото: Pixabay.com