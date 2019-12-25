Отмечается, что компания сталкивается с серьезным давлением сразу на нескольких рынках.

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen закроет завод в Германии впервые за 88 лет своей истории. Об этом сообщает издание Financial Times.

Речь идет о предприятии в Дрездене. После 16 декабря Volkswagen остановит выпуск автомобилей на этом заводе. Отмечается, что компания сталкивается с серьезным давлением сразу на нескольких рынках. Их автомобили на китайском рынке демонстрируют слабые продажи. Также наблюдается снижение спроса в Европе. Кроме того, на решение могло повлиять усугубление торговых ограничений и тарифной политикой США.

Сообщается, что бюджет Volkswagen на ближайшие пять лет составляет около 160 млрд евро. Этот показатель стал ниже плана в 180 млрд евро на 2023-2027 года. Кроме того, компания планирует сократить около 35 тысяч рабочих мест внутри Германии.

Фото: pxhere.com