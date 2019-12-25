Завод Toyota в Шушарах планируют запустить в 2026 году
Сегодня, 14:59
Власти Петербурга намерены восстановить работу бывшего автозавода Toyota, остановленного ранее.

В Санкт-Петербурге рассматривают возможность возобновления производства на площадке бывшего завода Toyota, расположенного в Шушарах. Ожидается, что предприятие может вернуться к работе в 2026 году.

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, запуск производственной линии запланирован на следующий этап восстановления промышленного сектора. По его словам, речь идет о перезапуске объекта, который ранее использовался японским автоконцерном.

Предприятие в Шушарах было одним из ключевых автомобильных производств региона до приостановки деятельности. Власти рассчитывают, что возобновление работы позволит вернуть рабочие места и усилить промышленный потенциал города.

Фото: pxhere.com

 

