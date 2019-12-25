Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой на Петергофском шоссе

Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, еще один погиб.

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о состоянии людей, пострадавших в ДТП на Петергофском шоссе. Как рассказали в пресс-службе ведомства, травмы различной степени тяжести получили 11 человек, еще один погиб.

Авария произошла 21 октября около 21:30 у дома №1 на Петергофском шоссе. Автомобиль Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Судя по повреждениям машин, было сильное лобовое столкновение. Очевидцы сообщили об очереди из скорых на месте ДТП.

Водитель Volkswagen от полученных травм скончался до прибытия врачей. В маршрутке находились 13 человек. Двоих из них госпитализировали в тяжелом состоянии, шестеро получили травмы средней степени тяжести. Еще двое обратились за помощью самостоятельно, один отказался от госпитализации.

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