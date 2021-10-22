Водитель Volkswagen погиб в ДТП с маршруткой на Петергофском шоссе

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Вечером 21 октября на Петергофском шоссе автомобиль Volkswagen столкнулся с маршруткой. Водитель иномарки погиб. В сети появились фотографии и видео с места смертельной аварии.

На записи можно увидеть очередь из машин скорой помощи. Судя по повреждениям автомобилей, столкновение было лобовое. Рядом с Volkswagen лежит тело мужчины, которое спасатели накрывают тканью.

В момент ДТП в маршрутке находились 13 человек. Девять из них получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших после осмотра врачей от госпитализации отказался.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Красном селе произошла массовая авария.

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