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В Красном селе произошла массовая авария

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На данный момент информации о пострадавших не поступало. 

В четверг вечером, 21 октября, произошло массовое дорожное происшествие по дороге в Красное село в сторону Петербурга на проспекте Ленина. Об этом сообщили очевидцы в соцаильных сетях.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" уточнили, что авария произошла около съезда с Ивангородского проспекта. Судя по кадрам видео, четыре машины пострадали в ДТП. На данный момент информации о пострадавших не поступало. 

Ранее на улице Маршала Говорова произошла авария с участием двух машин, которые столкнулись на трамвайных путях. 

Видео: Вконтате / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, красное село, массовая авария
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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