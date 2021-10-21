В Красном селе произошла массовая авария

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В четверг вечером, 21 октября, произошло массовое дорожное происшествие по дороге в Красное село в сторону Петербурга на проспекте Ленина. Об этом сообщили очевидцы в соцаильных сетях.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" уточнили, что авария произошла около съезда с Ивангородского проспекта. Судя по кадрам видео, четыре машины пострадали в ДТП. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее на улице Маршала Говорова произошла авария с участием двух машин, которые столкнулись на трамвайных путях.

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