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На трамвайных путях столкнулись автомобили на Маршала Говорова
Сегодня, 20:15
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На трамвайных путях столкнулись автомобили на Маршала Говорова

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Информации о пострадавших не поступало. 

В четверг вечером, 21 октября, на улице Маршала Говорова на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Дорожное происшествие остановило общественный транспорт. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По данным Фонтанки со ссылкой на пресс-службу ГУП "Горэлектротранс", столкновение произошло около 18:05 вечера, у дома 33 по улице Маршала Говорова. В сторону Автово 41-й трамвай идет только до Оборонной улицы, в другую — 41-й и 36-й едут до Маршала Говорова, 33. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее рядом с метро "Автово" автомобиль "Киа" протаранил "Мини Купер". ДТП произошло на перекрестке Краснопутиловской и Маршала Говорова.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария трамвайные пути, автомобили дтп, маршала говорова авария
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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