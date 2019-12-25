На трамвайных путях столкнулись автомобили на Маршала Говорова

Информации о пострадавших не поступало.

В четверг вечером, 21 октября, на улице Маршала Говорова на трамвайных путях столкнулись два автомобиля. Дорожное происшествие остановило общественный транспорт. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

По данным Фонтанки со ссылкой на пресс-службу ГУП "Горэлектротранс", столкновение произошло около 18:05 вечера, у дома 33 по улице Маршала Говорова. В сторону Автово 41-й трамвай идет только до Оборонной улицы, в другую — 41-й и 36-й едут до Маршала Говорова, 33. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее рядом с метро "Автово" автомобиль "Киа" протаранил "Мини Купер". ДТП произошло на перекрестке Краснопутиловской и Маршала Говорова.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб