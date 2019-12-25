Рядом с метро "Автово" автомобиль "Киа" протаранил "Мини Купер"

Британская иномарка серьезно повредилась.

Сегодня, 29 августа, на перекрестке Краснопутиловской и Маршала Говорова произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Синий автомобиль "Киа" влетел в "Мини Купер" во время поворота налево. В результате машина английского производства серьезно повредилась. По мнению пользователей в Сети, восстановить автомобиль будет сложно в связи с поломкой лонжерона.

Информация о состоянии водителей уточняется. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Аничковом мосту столкнулись автобус и легковушка.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"