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Рядом с метро "Автово" автомобиль "Киа" протаранил "Мини Купер"
Сегодня, 16:44
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Рядом с метро "Автово" автомобиль "Киа" протаранил "Мини Купер"

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Британская иномарка серьезно повредилась.

Сегодня, 29 августа, на перекрестке Краснопутиловской и Маршала Говорова произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Синий автомобиль "Киа" влетел в "Мини Купер" во время поворота налево. В результате машина английского производства серьезно повредилась. По мнению пользователей в Сети, восстановить автомобиль будет сложно в связи с поломкой лонжерона. 

Информация о состоянии водителей уточняется. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Аничковом мосту столкнулись автобус и легковушка. 

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: автово, улица маршала говорова
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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