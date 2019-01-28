На Аничковом мосту столкнулись автобус и легковушка

Движенение перекрыто на двух полосах в сторону площади Восстания.

В Центральном районе Петербурга на Аничковом мосту столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

В результате дорожного происшествия транспортные средства перекрыли две полосы движения. На фотографиях с места происшествия, опубликованные очевидцами, можно заметить, что автомобиль LADA и общественный автобус столкнулись на полосе в сторону площади Восстания. Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе в ДТП сломала бедра пожилая пассажирка.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб