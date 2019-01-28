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На Аничковом мосту столкнулись автобус и легковушка
Сегодня, 14:55
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На Аничковом мосту столкнулись автобус и легковушка

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Движенение перекрыто на двух полосах в сторону площади Восстания.

 В Центральном районе Петербурга на Аничковом мосту столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

В результате дорожного происшествия транспортные средства перекрыли две полосы движения. На фотографиях с места происшествия, опубликованные очевидцами, можно заметить, что автомобиль LADA и общественный автобус столкнулись на полосе в сторону площади Восстания. Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе в ДТП сломала бедра пожилая пассажирка.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп аничков мост, дтп легковушка и автобус
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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Кошелев Дима
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