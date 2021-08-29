На пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе в ДТП сломала бедра пожилая пассажирка

Сегодня, 29 августа, в Московском районе произошла жесткая авария, в результате которой пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
На пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе столкнулись две иномарки - Kia Rio и Volksagen. От удара серьезно повредилась первая машина. Ее 66-летняя пассажирка попала в больницу с переломами бедер и грудной клетки. Сейчас женщина находится в НИИ им. Джанелидзе.
Выясняются обстоятельства аварии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Выборгском шоссе пешеход погиб под колесами байка.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все