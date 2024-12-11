Перед судом предстанет женщина за убийство своего сожителя на улице Маршала Говорова

Следствием собрана достаточная доказательственная база.

В Петербурге перед судом предстанет женщина по обвинению в убийстве своего сожителя. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, 30 сентября 2024 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Маршала Говорова, в ходе конфликта нанесла не менее двух ударов ножом в область груди и руки своего сожителя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в Петербурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство в 1993 году.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу