В Петербурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство в 1993 году

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Калуги.

В Петербурге следственными органами завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство, совершенное в 1993 году. Подробности рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Калуги. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 15, ст. 103 УК РСФСР (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 5 сентября 1993 года злоумышленник, находясь в квартире дома на улице Орджоникидзе вместе со своим знакомым, в ходе произошедшего между ними конфликта, не менее 6 раз выстрелил ему в голову и туловище. Пострадавшему удалось оттолкнуть нападавшего и выбежать из квартиры на улицу, где обвиняемый выстрелил в него ещё 2 раза. Услышав звук сигнала милицейской сирены, фигурант скрылся с места происшествия, а потерпевший был госпитализирован.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к данному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.