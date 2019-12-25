Последний поезд "Балтиец" прибыл в Автово

Обновление красной линии метро завершается.

В электродепо "Автово" прибыл последний, 37-й состав модели "Балтиец". После ввода его в эксплуатацию обновление подвижного состава Кировско-Выборгской линии метро будет завершено. Об этом сообщает телеграм-канал "Подземник".

Закупка составов "Балтиец" велась поэтапно, чтобы полностью заменить старые вагоны на красной ветке. Теперь все поезда на линии будут соответствовать современным требованиям по безопасности и комфорту.

Далее новые вагоны планируют направить на Московско-Петроградскую линию и будущую Красносельско-Калининскую линию метро.

Ранее сообщалось, что петербургский метрополитен переделает "головастые" вагоны в пассажирские за 200 млн рублей.

Фото: телеграм-канал "Подземник".