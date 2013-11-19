Пенсионер из Тверской области погиб в ДТП в Ленобласти за 10 дней до дня рождения

Мужчина на Renault Logan врезался в металлическую ограду и улетел в кювет.

Накануне утром в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором погиб житель Тверской области. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В районе девяти часов утра на 657-м километры трассы "Нева" 65-летний водитель Renault Logan по неустановленной причине врезался в металлическую ограду и улетел в кювет. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Как оказалось, через 10 дней у него должен был быть день рождения.

Ранее мы писали, что водитель Volkswagen погиб в ДТП с маршруткой на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV