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Камеры засняли обстоятельства массового ДТП на Володарском мосту

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Похоже, один из водителей пытался уйти от полиции.

Массовое ДТП на съезде с Володарского моста попало на видео. Оно произошло утром 8-го октября.

На кадрах видно, что за отечественным авто белого цвета гналась полиция. Водитель, чтобы уйти от преследования, решил идти напролом. В результате он влетел в другой автомобиль, который отбросило в сторону. В общей сложности участниками аварии стали 5 машин. 

У гонщика срезало крышу и левый бок. По предварительной информации, водителя госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две иномарки обгорели на Маршала Казакова из-за случайного ДТП. 

Видео: Piter.TV

Теги: володарский мост, массовая авария, момент дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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