Камеры засняли обстоятельства массового ДТП на Володарском мосту

Похоже, один из водителей пытался уйти от полиции.

Массовое ДТП на съезде с Володарского моста попало на видео. Оно произошло утром 8-го октября.

На кадрах видно, что за отечественным авто белого цвета гналась полиция. Водитель, чтобы уйти от преследования, решил идти напролом. В результате он влетел в другой автомобиль, который отбросило в сторону. В общей сложности участниками аварии стали 5 машин.

У гонщика срезало крышу и левый бок. По предварительной информации, водителя госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две иномарки обгорели на Маршала Казакова из-за случайного ДТП.

Видео: Piter.TV