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Две иномарки обгорели на Маршала Казакова из-за случайного ДТП

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Водитель неудачно припарковал машину.

Утром 8-го октября во дворе дома на Маршала Казакова загорелись две легковушки. "Ниссан" резко повернул в сторону и врезался в припаркованный "Мерседес". 

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел у дома №50/1 в 9 часов утра. В результате столкновения произошло возгорание. У "Ниссана" выгорел моторный отсек, а у "Мерседеса" пострадал кузов. Огонь локализовали в 09:33. 

Судя по кадрам, водитель мог перепутать педали. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Мурманском шоссе водителей на "встречке" ловили с помощью квадрокоптера. 

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Полухина

Теги: дтп во дворе, иномарки, пожар
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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