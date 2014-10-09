Две иномарки обгорели на Маршала Казакова из-за случайного ДТП

Водитель неудачно припарковал машину.

Утром 8-го октября во дворе дома на Маршала Казакова загорелись две легковушки. "Ниссан" резко повернул в сторону и врезался в припаркованный "Мерседес".

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел у дома №50/1 в 9 часов утра. В результате столкновения произошло возгорание. У "Ниссана" выгорел моторный отсек, а у "Мерседеса" пострадал кузов. Огонь локализовали в 09:33.

Судя по кадрам, водитель мог перепутать педали.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что на Мурманском шоссе водителей на "встречке" ловили с помощью квадрокоптера.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наталья Полухина