На Мурманском шоссе водителей на "встречке" ловили с помощью квадрокоптера

Полицейские фиксируют нарушение с помощью камеры на высоте, а затем останавливают водителя.

Дорожная полиция провела рейд в Ленобласти с помощью квадрокоптера. Сотрудники ДПС ловили водителей, которые выезжали на встречную полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Рейд прошел на Мурманском шоссе в Волховском районе. Трасса считается одной из самых аварийноопасных в регионе. За несколько часов полицейские зафиксировали более 30 фактов выезда на "встречку".

Как показывает практика, на загородных магистралях аварии в результате выезда на встречную полосу в 90% случаев становятся смертельными. Нужно учитывать, что машины двигаются там на высокой скорости.

С начала 2021-го года на Мурманском шоссе в результате ДТП погибли 22 человека, в том числе 5 детей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО