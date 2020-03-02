На Мурманском шоссе водителей на "встречке" ловили с помощью квадрокоптера

Дорожная полиция провела рейд в Ленобласти с помощью квадрокоптера. Сотрудники ДПС ловили водителей, которые выезжали на встречную полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Рейд прошел на Мурманском шоссе в Волховском районе. Трасса считается одной из самых аварийноопасных в регионе. За несколько часов полицейские зафиксировали более 30 фактов выезда на "встречку".
Как показывает практика, на загородных магистралях аварии в результате выезда на встречную полосу в 90% случаев становятся смертельными. Нужно учитывать, что машины двигаются там на высокой скорости.
С начала 2021-го года на Мурманском шоссе в результате ДТП погибли 22 человека, в том числе 5 детей.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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