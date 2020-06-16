Привлечены к ответственности трое водителей, которые выехали на "встречку" в Петербурге

Ответственность предусматривает штраф в 7,5 тыс. рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти привлекли к ответственности троих водителей за выезд на встречную полосу движения. Все они попали на видеорегистраторы.

Так, 23 июля 53-летний мужчина за рулем Audi двигался по Лесопарковой улице и совершил обгон транспортных средств по "встречке". А 33-летний водитель ехал по Малой Балканской улице, управляя автомобилем "Газ". Он обогнал машины через сплошную линию разметки. И, наконец, в среду, 30 числа, 36-летний мужчина за рулем авто ZEEKR передвигался по Детскосельскому бульвару в Пушкине и аналогично нарушил ПДД.

На нарушителей составлены административные материалы, ответственность предусматривает штраф в 7,5 тыс. рублей или лишение прав от четырех до шести месяцев.

Ранее на Piter.TV: привлечен к ответственности водитель, пассажир которого высунулся из авто на ЗСД.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти