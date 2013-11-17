Привлечен к ответственности водитель, пассажир которого высунулся из авто на ЗСД

На мужчину составлен протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ.

Поездка вне кабины машины обернулась административным нарушением. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

В объектив видеорегистратора 29 июля попала поездка на Западном скоростном диаметре, где пассажир высунулся из авто Hyundai, сидя спереди справа. Был установлен 28-летний водитель, он вину признал и пообещал впредь такого не совершать.

На мужчину составлен протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки людей предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей.

Ремень безопасности – средство пассивной защиты, предназначенное для удержания пассажира в случае ДТП или внезапной остановки. Использование ремней в несколько раз снижает тяжесть последствий ДТП и спасает от тяжелейших травм. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти в июле произошло три ДТП с дорожными рабочими.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти