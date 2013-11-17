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Привлечен к ответственности водитель, пассажир которого высунулся из авто на ЗСД
Сегодня, 16:23
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Привлечен к ответственности водитель, пассажир которого высунулся из авто на ЗСД

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На мужчину составлен протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ.

Поездка вне кабины машины обернулась административным нарушением. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

В объектив видеорегистратора 29 июля попала поездка на Западном скоростном диаметре, где пассажир высунулся из авто Hyundai, сидя спереди справа. Был установлен 28-летний водитель, он вину признал и пообещал впредь такого не совершать. 

На мужчину составлен протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки людей предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. 

Ремень безопасности – средство пассивной защиты, предназначенное для удержания пассажира в случае ДТП или внезапной остановки. Использование ремней в несколько раз снижает тяжесть последствий ДТП и спасает от тяжелейших травм. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти в июле произошло три ДТП с дорожными рабочими. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: зсд, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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